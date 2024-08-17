"Динамо" победило "Крылья Советов" 1:0 и догнало по набранным очкам "Зенит"

Московское "Динамо" победило "Крылья Советов" со счётом 1:0 в матче шестого тура футбольно Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в столице РФ.

Единственный гол на 75-й минуте забил бразильский полузащитник хозяев Бителло. Таким образом бело-голубые набрали 12 очков и догнали лидирующий "Зенит", который имеет матч в запасе. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют дома с "Краснодаром" 25 августа, а занимающие 13-е место "Крылья" примут "Пари НН".

Сегодняшняя игра была посвящена 96-й годовщине открытия стадиона "Динамо", которое состоялось 17 августа 1928 года. В матче открытия, прошедшем в рамках футбольного турнира Спартакиады, встретились сборная Белорусской ССР и команда рабочих клубов Швейцарии. Европейцы победили со счётом 6:3.