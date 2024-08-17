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17 августа, 09:35

"Краснодар" приобрёл футболиста испанской "Мальорки" Гонсалеса

"Краснодар" объявил о переходе уругвайского защитника Гонсалеса

Джованни Гонсалес. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Джованни Гонсалес. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Уругвайский защитник Джованни Гонсалес перешёл в "Краснодар". Как сообщила пресс‑служба футбольного клуба, за "быков" он будет выступать под 20 номером.

"Краснодар" и испанская "Мальорка" оформили трансфер 29-летнего Джованни Гонсалеса, он подписал контракт с "быками" до конца июня 2027 года", — говорится в сообщении команды.

До этого Гонсалес выступал за "Мальорку", в которую в 2022 году он перешёл из уругвайского "Пеньяроля". За испанскую команду защитник провёл 71 матч во всех турнирах, забив четыре мяча.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Наталья Демьянова
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