"Краснодар" победил "Ахмат" на групповом этапе Кубка России
Момент из матча "Краснодара" и "Ахмата", 15 августа 2024 год. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"
"Краснодар" одержал минимальную победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 87-й минуте в свои ворота срезал защитник гостей Александр Жиров.
"Быки" с двумя победами и шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы С, где также выступают ЦСКА (2) и "Пари НН" (1). "Ахмат" идёт вторым с тремя очками.
В другом матче дня тольяттинский "Акрон" победил в Воронеже местный "Факел" со счётом 2:1.
В первом туре, напомним, "Краснодар" одержал минимальную победу над ЦСКА. В следующем туре южане 28 августа сыграют в Нижнем Новгороде с "Пари НН". "Ахмат" 27 августа примет московский клуб.