"Краснодар" победил "Ахмат" на групповом этапе Кубка России

"Краснодар" одержал минимальную победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 87-й минуте в свои ворота срезал защитник гостей Александр Жиров.

"Быки" с двумя победами и шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы С, где также выступают ЦСКА (2) и "Пари НН" (1). "Ахмат" идёт вторым с тремя очками.

В другом матче дня тольяттинский "Акрон" победил в Воронеже местный "Факел" со счётом 2:1.