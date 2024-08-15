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15 августа, 19:51

"Краснодар" победил "Ахмат" на групповом этапе Кубка России

Момент из матча "Краснодара" и "Ахмата", 15 августа 2024 год. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Момент из матча "Краснодара" и "Ахмата", 15 августа 2024 год. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

"Краснодар" одержал минимальную победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 87-й минуте в свои ворота срезал защитник гостей Александр Жиров.

"Быки" с двумя победами и шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы С, где также выступают ЦСКА (2) и "Пари НН" (1). "Ахмат" идёт вторым с тремя очками.

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В другом матче дня тольяттинский "Акрон" победил в Воронеже местный "Факел" со счётом 2:1.

В первом туре, напомним, "Краснодар" одержал минимальную победу над ЦСКА. В следующем туре южане 28 августа сыграют в Нижнем Новгороде с "Пари НН". "Ахмат" 27 августа примет московский клуб.

Артур Лапсаков
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