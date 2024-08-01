"Краснодар" одержал победу над ЦСКА в Кубке России

Футбольный клуб "Краснодар" одержал победу над московским ЦСКА в первом туре группового этапа Фонбет — Кубка России. Единственный гол матча, который прошёл в Краснодаре, был забит Кевином Ленини на 52-й минуте.

ЦСКА и "Краснодар" выступают в группе C вместе с "Ахматом" и "Пари Нижний Новгород". В следующем туре "Краснодар" встретится с "Ахматом" на своём поле 15 августа, а ЦСКА сыграет против "Пари НН" 14 августа.