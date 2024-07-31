"Спартак" разгромил "Динамо" в московском дерби, состоявшемся в рамках первом тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Лукойл-Арене" и завершилась со счётом 3:0.

В составе победителей голами отметились нападающий Манфред Угальде (37-я минута), Хесус Медина (68-я, с пенальти) и Павел Маслов (75-я). Стоит отметить, что костариканец Угальде забил во втором матче подряд. До этого он отличился в игре РПЛ против подмосковных "Химок", которая прошёл на минувших выходных.

В следующем туре Кубка России красно-белые в гостях сыграют с самарскими "Крыльями Советов", а "бело-голубые" дома померятся силами с махачкалинским "Динамо". Обе встречи пройдут 14 августа.