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31 июля, 17:51

"Спартак" разгромил "Динамо" в московском дерби

"Спартака" разгромил "Динамо" 3:0 в дерби в рамках Кубка России

"Спартак" разгромил "Динамо" в московском дерби, состоявшемся в рамках первом тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Лукойл-Арене" и завершилась со счётом 3:0.

В составе победителей голами отметились нападающий Манфред Угальде (37-я минута), Хесус Медина (68-я, с пенальти) и Павел Маслов (75-я). Стоит отметить, что костариканец Угальде забил во втором матче подряд. До этого он отличился в игре РПЛ против подмосковных "Химок", которая прошёл на минувших выходных.

В следующем туре Кубка России красно-белые в гостях сыграют с самарскими "Крыльями Советов", а "бело-голубые" дома померятся силами с махачкалинским "Динамо". Обе встречи пройдут 14 августа.

В ещё одном матче Кубка России "Химки" победили "Оренбург" со счётом 1:0. Победный гол на 90-й минуте забил полузащитник Бутта Магомедов. Во втором туре "Химки" 13 августа сыграют на выезде с "Ростовом", а "Оренбург" в этот же день примет "Локомотив", который накануне обыграл казанский "Рубин". Встреча закончилась со счётом 1:0.

"Краснодар" не смог обыграть махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ
"Краснодар" не смог обыграть махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ
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VK / ФК "Спартак-Москва"

Наталья Демьянова
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