Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 19:10

"Краснодар" не смог обыграть махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

Момент из матча "Краснодар" — "Динамо" Махачкала, 28 июля, 2024 год. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Момент из матча "Краснодар" — "Динамо" Махачкала, 28 июля, 2024 год. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче второго тура чемпионата России. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 0:0.

"Краснодар" набрал второе очко в сезоне и занимает десятую строчку в турнирной таблице. "Динамо" также с двумя баллами идёт на 12-м месте.

Новичок РПЛ "Акрон" обыграл "Факел", выиграв первый матч в сезоне
Новичок РПЛ "Акрон" обыграл "Факел", выиграв первый матч в сезоне

В следующем туре "быки" 4 августа сыграют с "Факелом" в Воронеже, "Динамо" в тот же день примет "Пари НН". Уже в начале августа клубы стартуют в Кубке России.

Ранее Life.ru рассказывал, что другое "Динамо" — московское — победило "Локомотив" в столичном дерби. Результативная встреча проходила на стадионе "ВТБ-Арена".

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Краснодар
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров