"Краснодар" не смог обыграть махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче второго тура чемпионата России. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 0:0.

"Краснодар" набрал второе очко в сезоне и занимает десятую строчку в турнирной таблице. "Динамо" также с двумя баллами идёт на 12-м месте.

В следующем туре "быки" 4 августа сыграют с "Факелом" в Воронеже, "Динамо" в тот же день примет "Пари НН". Уже в начале августа клубы стартуют в Кубке России.