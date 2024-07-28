"Краснодар" не смог обыграть махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ
Момент из матча "Краснодар" — "Динамо" Махачкала, 28 июля, 2024 год. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"
Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче второго тура чемпионата России. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 0:0.
"Краснодар" набрал второе очко в сезоне и занимает десятую строчку в турнирной таблице. "Динамо" также с двумя баллами идёт на 12-м месте.
В следующем туре "быки" 4 августа сыграют с "Факелом" в Воронеже, "Динамо" в тот же день примет "Пари НН". Уже в начале августа клубы стартуют в Кубке России.
Ранее Life.ru рассказывал, что другое "Динамо" — московское — победило "Локомотив" в столичном дерби. Результативная встреча проходила на стадионе "ВТБ-Арена".