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30 июля, 17:56

"Локомотив" и "Рубин" стартовали с побед в новом розыгрыше Кубка России

"Локомотив" со счётом 1:0 обыграл "Ростов" в матче Кубка России по футболу

Молодой Вадим Раков, забивший победный гол в ворота "Ростова", и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов. Обложка © ФК "Локомотив"

Молодой Вадим Раков, забивший победный гол в ворота "Ростова", и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов. Обложка © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" обыграл "Ростов" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча, состоявшаяся на столичной "РЖД-арене" во вторник, 30 июля, закончилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в ворота соперника на 78-й минуте забил 19-летний нападающий Вадим Раков. Железнодорожники и дончане выступают в группе В вместе с "Оренбургом" и "Химками" — их матч пройдёт 31 июля.

В другом матче Кубка России "Рубин" разгромил дома "Акрон" со счётом 4:0. Форвард Даниил Кузнецов открыл счёт уже на 8-й минуте. Защитник Илья Рожков на 49-й удвоил преимущество хозяев, а австрийский хавбек Александар Юкич на 75-й сделал разницу в счёте крупной. Довершил разгром армянский полузащитник нигерийского происхождения Угочукву Иву.

Ранее Life.ru писал, что "Ростов" одержал в Самаре уверенную победу над "Крыльями Советов" и выиграл первый матч в сезоне. В активе подопечных Валерия Карпина четыре очка.

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Никита Осипов
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