"Локомотив" и "Рубин" стартовали с побед в новом розыгрыше Кубка России

Московский "Локомотив" обыграл "Ростов" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча, состоявшаяся на столичной "РЖД-арене" во вторник, 30 июля, закончилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в ворота соперника на 78-й минуте забил 19-летний нападающий Вадим Раков. Железнодорожники и дончане выступают в группе В вместе с "Оренбургом" и "Химками" — их матч пройдёт 31 июля.

В другом матче Кубка России "Рубин" разгромил дома "Акрон" со счётом 4:0. Форвард Даниил Кузнецов открыл счёт уже на 8-й минуте. Защитник Илья Рожков на 49-й удвоил преимущество хозяев, а австрийский хавбек Александар Юкич на 75-й сделал разницу в счёте крупной. Довершил разгром армянский полузащитник нигерийского происхождения Угочукву Иву.