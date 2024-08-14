"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в матче Кубка России

"Спартак" одержал крупную победу над "Крыльями Советов" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 3:0.

Все голы пришлись на второй тайм. Их авторами стали Кристофер Мартинс Перейра (64-я минута), Хесус Медина (83) и Даниил Зорин (90+3).

Москвичи одержали вторую победу в группе А и возглавляют квартет с шестью очками. "Крылья" потерпели два поражения и замыкают таблицу. Соперниками команд за выход в плей-офф являются два "Динамо" — московское и махачкалинское.

В других матчах дня ЦСКА в серии пенальти переиграл "Пари НН" (2:1, пенальти), московское "Динамо" одержало волевую победу над махачкалинским "Динамо" (2:1).