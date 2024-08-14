Дебютный гол Васильева принёс "Зениту" победу над "Рубином" в Кубке России

Матч между "Зенитом" и "Рубином", прошедшим в Казани в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России, завершился победой гостей из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубым удалось найти брешь в обороне соперников лишь единожды за матч, тогда как хозяева поля не смогли записать в свой актив ни одного гола. Встреча прошла на стадионе "Ак Барс Арена".

В первом тайме спортсмены обменялись серией результативных атак, но так и не смогли добиться преимущества. Вторая сорокапятиминутка стартовала с дебютного гола 20-летнего хавбека "Зенита" Дмитрия Васильева. Пробитый низом в дальний угол мяч оказался для голкипера Артура Нигматуллина неожиданностью. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Гол в исполнении Дмитрия Васильева. Видео © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

"Боевая получилась игра, счёт минимальный до окончания матча, поэтому интрига сохранялась. Рад, что заработали три очка, победили, сыграли на ноль в обороне. Будем готовиться к следующему матчу. Поздравляю и команду, и болельщиков с хорошей победой", — прокомментировал итоги встречи на пресс-конференции главный тренер "Зенита" Сергей Семак.