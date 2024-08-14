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13 августа, 23:09

Махачкалинское "Динамо" заявило в РПЛ игрока с фамилией из 25 букв

Махачкалинское "Динамо" заявило в РПЛ футболиста с фамилией из 25 букв

21-летний атакующий полузащитник Мохаммаджавад Хосейннеджад Хоссейннеджадмахаленколай (слева) стал игроком махачкалинского "Динамо". Обложка © dinamo-mx.ru

21-летний атакующий полузащитник Мохаммаджавад Хосейннеджад Хоссейннеджадмахаленколай (слева) стал игроком махачкалинского "Динамо". Обложка © dinamo-mx.ru

Во вторник, 13 августа, в Российскую премьер-лигу (РПЛ) внесли заявку на сезон иранского полузащитника, фамилия которого состоит из 25 букв. Согласно информации, обнародованной на сайте организации, это 21-летний Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай, который недавно перешёл в махачкалинское "Динамо".

Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан на сайте премьер-лиги. Фото premierliga.ru

Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан на сайте премьер-лиги. Фото premierliga.ru

До этого иранец выступал у себя на родине за "Сепахан", однако 9 августа спортсмен подписал контракт с футбольным клубом из столицы Дагестана. В сезоне 2023/24 он сделал три голевых передачи в чемпионате и отметился двумя голами и ассистом в азиатской Лиге чемпионов.

Генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов рассказал в беседе с "Матч ТВ", что футболист определился с надписью на своей футболке. Там будет написано Джавад.

"Краснодар" не смог обыграть махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ
"Краснодар" не смог обыграть махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

Ранее Life.ru писал, что сборная Испании по футболу стала победителем олимпийского турнира на Играх в Париже. В финале они в дополнительное время победили команду Франции со счётом 5:3.

Алексей Соловьёв
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