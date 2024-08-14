Махачкалинское "Динамо" заявило в РПЛ игрока с фамилией из 25 букв

Во вторник, 13 августа, в Российскую премьер-лигу (РПЛ) внесли заявку на сезон иранского полузащитника, фамилия которого состоит из 25 букв. Согласно информации, обнародованной на сайте организации, это 21-летний Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай, который недавно перешёл в махачкалинское "Динамо".

Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан на сайте премьер-лиги. Фото premierliga.ru

До этого иранец выступал у себя на родине за "Сепахан", однако 9 августа спортсмен подписал контракт с футбольным клубом из столицы Дагестана. В сезоне 2023/24 он сделал три голевых передачи в чемпионате и отметился двумя голами и ассистом в азиатской Лиге чемпионов.

Генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов рассказал в беседе с "Матч ТВ", что футболист определился с надписью на своей футболке. Там будет написано Джавад.