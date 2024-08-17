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16 августа, 22:05

В "Спартак" перешёл защитник сборной Суринама Миенти Абена

Новичок "Спартака" Миенти Абена. Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

Новичок "Спартака" Миенти Абена. Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" пополнился защитником венгерского "Ференцвароша" и сборной Суринама Миенти Абеной. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых. Контракт с игроком рассчитан на два года.

"Я спросил про два номера: 12-й, потому что родился 12 декабря, и 14-й — это дата рождения моего брата. Когда определился, то узнал, что прежний капитан "Спартака" играл под 14-м. Такое вот совпадение. Но я рад, что буду следующим после него с этим номером. Это честь для меня", — сказал 29-летний футболист.

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Ранее Абена выступал за нидерландские "Утрехт" и "Де Графсхап", "Спартак Трнава", "Слован" из Словакии и "Ференцварош", где играл под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова и нынешнего наставника "Спартака" Деяна Станковича.

А вот бывший игрок красно-белых Артём Дзюба, в минувшем сезоне выступавший за "Локомотив", может в скором времени стать игроком "Крыльев Советов", рассказывал Life.ru.

Артур Лапсаков
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