В "Спартак" перешёл защитник сборной Суринама Миенти Абена

"Я спросил про два номера: 12-й, потому что родился 12 декабря, и 14-й — это дата рождения моего брата. Когда определился, то узнал, что прежний капитан "Спартака" играл под 14-м. Такое вот совпадение. Но я рад, что буду следующим после него с этим номером. Это честь для меня", — сказал 29-летний футболист.