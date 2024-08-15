Артём Дзюба может присоединиться к "Крыльям Советов"
Комментатор Генич: Дзюба близок к переходу в самарский клуб "Крылья Советов"
Артём Дзюба. Обложка © Telegram / Артём Дзюба
Бывший нападающий "Локомотива" Артём Дзюба близок к подписанию контракта с футбольным клубом "Крылья Советов" из Самары. Об этом сообщил комментатор Константин Генич в эфире "Коммент.Шоу".
"Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Что Артём Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит самарскую команду", — указал комментатор.
Футболист Дзюба выступал за московский "Локомотив" с февраля 2023 года, а покинул команду в конце мая этого года по истечении срока контракта. В прошлом сезоне спортсмен забил четыре гола и сделал четыре передачи в 26 матчах.
Напомним, что в конце апреля в преддверии истечения контракта Дзюбы с "Локомотивом" в СМИ стали появляться сообщения о том, что руководство клуба не планирует продлевать договор с игроком и уже составило список кандидатов ему на замену. При этом высказывались предположения, что сам Артём может уйти играть в китайский ФК "Шанхай Шэньхуа", которым сейчас руководит Леонид Слуцкий. 29 мая спортсмен покинул команду. Журналисты предположили, что Дзюба войдёт в состав медийной команды "Родина Медиа".