Артём Дзюба может присоединиться к "Крыльям Советов"

Бывший нападающий "Локомотива" Артём Дзюба близок к подписанию контракта с футбольным клубом "Крылья Советов" из Самары. Об этом сообщил комментатор Константин Генич в эфире "Коммент.Шоу".

"Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Что Артём Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит самарскую команду", — указал комментатор.

Футболист Дзюба выступал за московский "Локомотив" с февраля 2023 года, а покинул команду в конце мая этого года по истечении срока контракта. В прошлом сезоне спортсмен забил четыре гола и сделал четыре передачи в 26 матчах.