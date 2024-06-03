Стало известно, куда пригласили Дзюбу после ухода из "Локомотива"

Недавно покинувший ФК "Локомотив" Артём Дзюба дозаявлен в состав медийной команды "Родина Медиа". Об этом написал спортивный журналист Иван Карпов.

"Дзюба заявлен за "Родину Медиа" и может сыграть с "Тандемом", — говорится в публикации Карпова.

По его сведениям, форвард может выйти на поле уже в ближайшей игре клуба. Правда, основатель "Родины Медиа" Дмитрий Тарасов утверждает, что они с Дзюбой ещё не обо всём договорились.