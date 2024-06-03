Стало известно, куда пригласили Дзюбу после ухода из "Локомотива"
Журналист Карпов: Дзюбу дозаявили в медийный ФК "Родина Медиа"
Артём Дзюба. Обложка © Telegram / Артём Дзюба
Недавно покинувший ФК "Локомотив" Артём Дзюба дозаявлен в состав медийной команды "Родина Медиа". Об этом написал спортивный журналист Иван Карпов.
"Дзюба заявлен за "Родину Медиа" и может сыграть с "Тандемом", — говорится в публикации Карпова.
По его сведениям, форвард может выйти на поле уже в ближайшей игре клуба. Правда, основатель "Родины Медиа" Дмитрий Тарасов утверждает, что они с Дзюбой ещё не обо всём договорились.
"Это обсуждается. Но по деньгам пока не можем договориться. Заинтересован ли Артём? Пока он не дал конкретного ответа. Но это было бы круто!" — рассказал Тарасов "Спорт-Экспрессу".
Напомним, что в конце апреля в преддверии истечения контракта Дзюбы с "Локомотивом" в СМИ стали появляться сообщения о том, что руководство клуба не планирует продлевать договор с игроком и уже составило список кандидатов ему на замену. При этом высказывались предположения, что сам Артём может уйти играть в китайский ФК "Шанхай Шэньхуа", которым сейчас руководит Леонид Слуцкий. 29 мая Дзюба официально покинул состав железнодорожников.