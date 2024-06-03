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3 июня, 07:23

Стало известно, куда пригласили Дзюбу после ухода из "Локомотива"

Журналист Карпов: Дзюбу дозаявили в медийный ФК "Родина Медиа"

Артём Дзюба. Обложка © Telegram / Артём Дзюба

Артём Дзюба. Обложка © Telegram / Артём Дзюба

Недавно покинувший ФК "Локомотив" Артём Дзюба дозаявлен в состав медийной команды "Родина Медиа". Об этом написал спортивный журналист Иван Карпов.

"Дзюба заявлен за "Родину Медиа" и может сыграть с "Тандемом", говорится в публикации Карпова.

По его сведениям, форвард может выйти на поле уже в ближайшей игре клуба. Правда, основатель "Родины Медиа" Дмитрий Тарасов утверждает, что они с Дзюбой ещё не обо всём договорились.

"Это обсуждается. Но по деньгам пока не можем договориться. Заинтересован ли Артём? Пока он не дал конкретного ответа. Но это было бы круто!" рассказал Тарасов "Спорт-Экспрессу".

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Напомним, что в конце апреля в преддверии истечения контракта Дзюбы с "Локомотивом" в СМИ стали появляться сообщения о том, что руководство клуба не планирует продлевать договор с игроком и уже составило список кандидатов ему на замену. При этом высказывались предположения, что сам Артём может уйти играть в китайский ФК "Шанхай Шэньхуа", которым сейчас руководит Леонид Слуцкий. 29 мая Дзюба официально покинул состав железнодорожников.

Юрий Лысенко
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