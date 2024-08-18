Потребуется операция: Звезда "Зенита" Глушенков получил перелом руки в матче РПЛ
Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков получил перелом руки в матче с "Химками"
Максим Глушенков. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков получил перелом руки в матче с "Химками", который прошёл в воскресенье, 18 августа, в Подмосковье. В этом он сам признался, общаясь с журналистами.
"Врачи сказали, что сломал. Не знаю, надолго ли выбыл", — отметил 25-летний футболист.
Пресс-служба сине-бело-голубых уточнила, что игрок получил перелом лучевой кости правой руки со смещением, скоро футболиста прооперируют. По словам главного тренера петербургского клуба Сергея Семака, травма полузащитника является достаточно серьёзной. В связи с этим футболист не сможет выйти на поле в матче следующего тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" — команды сыграют 24 августа. Кстати, сейчас Максим Глушенков — лучший бомбардир РПЛ, забивший семь голов.
Напомним, в кисть Глушенкова в середине первого тайма попал мяч, футболист не смог продолжить игру. На 24-й минуте его заменил защитник Юрий Горшков.