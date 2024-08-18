Потребуется операция: Звезда "Зенита" Глушенков получил перелом руки в матче РПЛ

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков получил перелом руки в матче с "Химками", который прошёл в воскресенье, 18 августа, в Подмосковье. В этом он сам признался, общаясь с журналистами.

"Врачи сказали, что сломал. Не знаю, надолго ли выбыл", — отметил 25-летний футболист.

Пресс-служба сине-бело-голубых уточнила, что игрок получил перелом лучевой кости правой руки со смещением, скоро футболиста прооперируют. По словам главного тренера петербургского клуба Сергея Семака, травма полузащитника является достаточно серьёзной. В связи с этим футболист не сможет выйти на поле в матче следующего тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" — команды сыграют 24 августа. Кстати, сейчас Максим Глушенков — лучший бомбардир РПЛ, забивший семь голов.