Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 15:02

Потребуется операция: Звезда "Зенита" Глушенков получил перелом руки в матче РПЛ

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков получил перелом руки в матче с "Химками"

Максим Глушенков. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Максим Глушенков. Обложка © Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков получил перелом руки в матче с "Химками", который прошёл в воскресенье, 18 августа, в Подмосковье. В этом он сам признался, общаясь с журналистами.

"Врачи сказали, что сломал. Не знаю, надолго ли выбыл", — отметил 25-летний футболист.

Пресс-служба сине-бело-голубых уточнила, что игрок получил перелом лучевой кости правой руки со смещением, скоро футболиста прооперируют. По словам главного тренера петербургского клуба Сергея Семака, травма полузащитника является достаточно серьёзной. В связи с этим футболист не сможет выйти на поле в матче следующего тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" — команды сыграют 24 августа. Кстати, сейчас Максим Глушенков — лучший бомбардир РПЛ, забивший семь голов.

"Зенит" впервые потерял очки в новом сезоне чемпионата России
"Зенит" впервые потерял очки в новом сезоне чемпионата России

Напомним, в кисть Глушенкова в середине первого тайма попал мяч, футболист не смог продолжить игру. На 24-й минуте его заменил защитник Юрий Горшков.

Никита Осипов
  • Новости
  • ФК Зенит
  • ФК Химки
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров