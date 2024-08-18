"Как рыба у воды": Главный тренер ПАОКа высказался о российском форварде Чалове
Главный тренер ПАОКа Луческу: Нам нужен такой игрок, как Чалов
Футболист Фёдор Чалов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу высказался о дебютном матче нападающего Фёдора Чалова в чемпионате страны. Накануне, 17 августа, россиянин вышел в стартовом составе в поединке против "Пансерраикоса". ПАОК одержал победу со счётом 3:2.
"Я увидел в этой игре, что он ещё не как рыба в воде, он как рыба у воды. Но у него есть нужные качества и опыт. Нам нужен этот игрок", — прокомментировал в разговоре с журналистами Луческу дебют Чалова.
Также наставник призвал дать форварду месяц или полтора на адаптацию.
Как сообщал Life.ru, Чалов подписал трёхлетний контракт с греческим ПАОК. До этого 26-летний футболист играл в московском ЦСКА, который ему пришлось оставить.