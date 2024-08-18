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18 августа, 13:53

"Как рыба у воды": Главный тренер ПАОКа высказался о российском форварде Чалове

Главный тренер ПАОКа Луческу: Нам нужен такой игрок, как Чалов

Футболист Фёдор Чалов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Футболист Фёдор Чалов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Главный тренер греческого ПАОКа Рэзван Луческу высказался о дебютном матче нападающего Фёдора Чалова в чемпионате страны. Накануне, 17 августа, россиянин вышел в стартовом составе в поединке против "Пансерраикоса". ПАОК одержал победу со счётом 3:2.

"Я увидел в этой игре, что он ещё не как рыба в воде, он как рыба у воды. Но у него есть нужные качества и опыт. Нам нужен этот игрок", — прокомментировал в разговоре с журналистами Луческу дебют Чалова.

Также наставник призвал дать форварду месяц или полтора на адаптацию.

Как сообщал Life.ru, Чалов подписал трёхлетний контракт с греческим ПАОК. До этого 26-летний футболист играл в московском ЦСКА, который ему пришлось оставить.

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Наталья Демьянова
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