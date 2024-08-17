"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого нанёс первое поражение лидеру суперлиги Китая
Футбольный тренер Леонид Слуцкий. Обложка © ТАСС / Анна Мейер / ФК "Зенит"
Китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, нанёс первое поражение лидеру чемпионата "Шанхай Порт". Встреча 23-го тура завершилась со счётом 3:1.
На 12-й минуте первого тайма счёт открыл защитник гостей Ван Шэньчао. Но через 11 минут после этого с поля был удалён его одноклубник Вэй Чжэнь. Тем не менее в первые 45 минут подопечным Слуцкого отыграться не удалось — на 33-й минуте бразильский нападающий Андре Луис не смог реализовать пенальти. Во втором тайме подавляющее преимущество хозяев вылилось в забитые голы. Сначала полузащитник Юй Ханьчао на 79-й минуте сравнял счёт, а через три минуты Луис искупил свою вину и вывел клуб Слуцкого вперёд. Более того, на шестой добавленной минуте он отправил в ворота соперника третий гол.
"Шанхай Порт" потерпел первое поражение в сезоне, но продолжает лидировать с 63 очками. "Шанхай Шэньхуа" также имеет в пассиве одно поражение, но из-за большего количества ничьих располагается на втором месте с 61 очком. В следующем туре лидеры сыграют дома с идущим 12-м "Шеньчженем", а подопечные Слуцкого отправятся в гости к "Чжецзян Профешнл", который занимает седьмое место. Обе игры состоятся 13 сентября.
Напомним, с 1 января 2024 года Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа". Первую победу "синие дьяволы" одержали 1 февраля: в товарищеском матче они переиграли катарский "Аль-Духаиль" со счётом 1:0.