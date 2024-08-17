"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого нанёс первое поражение лидеру суперлиги Китая

На 12-й минуте первого тайма счёт открыл защитник гостей Ван Шэньчао. Но через 11 минут после этого с поля был удалён его одноклубник Вэй Чжэнь. Тем не менее в первые 45 минут подопечным Слуцкого отыграться не удалось — на 33-й минуте бразильский нападающий Андре Луис не смог реализовать пенальти. Во втором тайме подавляющее преимущество хозяев вылилось в забитые голы. Сначала полузащитник Юй Ханьчао на 79-й минуте сравнял счёт, а через три минуты Луис искупил свою вину и вывел клуб Слуцкого вперёд. Более того, на шестой добавленной минуте он отправил в ворота соперника третий гол.