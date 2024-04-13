"Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого впервые с начала сезона не смог победить

Клуб "Шанхай Шэньхуа", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, впервые потерял очки, сыграв вничью с "Бэйцзин Гоанем" в шестом туре чемпионата Китая. Встреча прошла в Шанхае и завершилась со счётом 1:1.

Счёт на пятой минуте открыл нападающий гостей Чжан Яо. Спустя 20 минут хозяева отыгрались усилиями бразильского форварда Андре Луиса. На 81-й минуте гости остались вдесятером после удаления защитника Юйпэна Не, но команда Слуцкого не смогла дожать противника. Несмотря на то что "Шанхай Шэньхуа" впервые со старта сезона не смог победить, клуб продолжает лидировать в турнирной таблице с 16 очками. Следующий матч подопечные Слуцкого проведут 20 апреля на выезде против "Наньтун Чжиюнь", идущего на 11-й позиции.