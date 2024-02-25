Китайский "Шанхай Шэньхуа" выиграл первый трофей под руководством Слуцкого
Леонид Слуцкий. Обложка © ТАСС / Анна Мейер
Футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" выиграл первый трофей под руководством российского тренера Леонида Слуцкого. Им стал Суперкубок Китая. Команда обыграла "Шанхай Порт", матч закончился со счётом 1:0.
Единственный гол забил Сефас Малеле (55-я минута). Уже 3 марта клуб впервые сыграет под руководством Слуцкого в чемпионате Китая.
Напомним, с 1 января 2024 года Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа". Первая победа под руководством россиянина не заставила себя ждать: уже 1 февраля команда обыграла "Аль-Духаиль" со счётом 1:0.