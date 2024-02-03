Бывший тренер сборной России сравнил Слуцкого с маньяком в тюрьме

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что российскому специалисту Леониду Слуцкому пошёл на пользу перерыв в карьере. По его словам, пауза в работе наставнику была необходима.

В конце декабря прошлого года Слуцкий стал главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа". Контракт с наставником сроком на один год начал действовать с 1 января 2024 года. Последним местом работы Слуцкого до китайского клуба был казанский "Рубин", который он тренировал с декабря 2019 года по ноябрь 2022‑го.

"Давайте посмотрим последние фрагменты работы Слуцкого. И посмотрим именно на него. Можно понять, что там просто сердце выскочит. Мы видим его даже не качающимся, а просто ходящим, как маньяк в тюрьме на прогулке, взад‑вперёд. Трясясь буквально", — приводит слова Корнеева "Матч ТВ".