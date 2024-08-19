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19 августа, 10:19

Теперь официально: Сборная России в сентябре сыграет с Вьетнамом и Таиландом

РФС анонсировал товарищеские матчи со сборными Вьетнама и Таиланда в сентябре

Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил проведение товарищеских матчей сборной России с командами Вьетнама и Таиланда. Игры состоятся 5 и 7 сентября.

Так, 5 сентября подопечные Валерия Карпина померятся силами с командой Вьетнама, а 7 сентября — со сборной Таиланда. Оба матча состоятся в Ханое (Вьетнам) и начнутся в 16:00 по Москве. Как подчеркнули в РФС, предстоящие товарищеские матчи пойдут в зачёт рейтинга ФИФА.

Отметим, что сборная России занимает 33-ю строчку в рейтинге ФИФА, тайцы — 101-ю, вьетнамцы — 115-ю.


О том, что сборная России по футболу в сентябре проведёт два товарищеских матча ранее говорил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. При этом уточнять, кто именно станет соперниками россиян, он тогда не стал. Ранее в этом году россияне провели матчи с Сербией и Белоруссией, в которых разгромили соперников со счётом 4:0.

Сборные России и Замбии по футболу осенью проведут товарищеский матч
Сборные России и Замбии по футболу осенью проведут товарищеский матч
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Наталья Демьянова
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