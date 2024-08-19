Теперь официально: Сборная России в сентябре сыграет с Вьетнамом и Таиландом

Так, 5 сентября подопечные Валерия Карпина померятся силами с командой Вьетнама, а 7 сентября — со сборной Таиланда. Оба матча состоятся в Ханое (Вьетнам) и начнутся в 16:00 по Москве. Как подчеркнули в РФС, предстоящие товарищеские матчи пойдут в зачёт рейтинга ФИФА.