Матч французского чемпионата остановили из-за жуткой травмы футболиста

Матч первого тура чемпионата Франции по футболу между "Реймсом" и "Лиллем" остановили на некоторое время из-за травмы английского полузащитника гостей Эйнджела Гомеса. 23-летнего футболиста увезли с поля на каталке.

Гомес столкнулся с 19-летним защитником "Реймса" Абду Коне на 12-й минуте матча, после чего остался лежать на газоне. Примерно через полчаса медики забрали его, а Коне получил красную карточку. Вместо Гомеса на поле вышел исландский полузащитник Хаукон-Арнар Харальдссон. На данный момент матч возобновился, счёт 1:0 в пользу "Лилля" — гол забил защитник Бафоде Диаките.

Английский хавбек Эйнджел Гомес — воспитанник "Манчестер Юнайтед". Футболист перешёл в "Лилль" в 2020 году, в сезоне-2020/2021 он представлял португальскую "Боавишту" на правах аренды.