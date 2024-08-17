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17 августа, 18:21

Матч французского чемпионата остановили из-за жуткой травмы футболиста

Матч чемпионата Франции "Реймс" — "Лилль" остановили из-за травмы Гомеса

Эйнджел Гомес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angel.gomes10

Эйнджел Гомес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angel.gomes10

Матч первого тура чемпионата Франции по футболу между "Реймсом" и "Лиллем" остановили на некоторое время из-за травмы английского полузащитника гостей Эйнджела Гомеса. 23-летнего футболиста увезли с поля на каталке.

Гомес столкнулся с 19-летним защитником "Реймса" Абду Коне на 12-й минуте матча, после чего остался лежать на газоне. Примерно через полчаса медики забрали его, а Коне получил красную карточку. Вместо Гомеса на поле вышел исландский полузащитник Хаукон-Арнар Харальдссон. На данный момент матч возобновился, счёт 1:0 в пользу "Лилля" — гол забил защитник Бафоде Диаките.

Английский хавбек Эйнджел Гомес — воспитанник "Манчестер Юнайтед". Футболист перешёл в "Лилль" в 2020 году, в сезоне-2020/2021 он представлял португальскую "Боавишту" на правах аренды.

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Никита Осипов
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