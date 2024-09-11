Ел семь раз в день: Белорусский бодибилдер Голем умер, не дожив до 37

Популярный белорусский блогер Илья Ефимчук, известный как Голем, умер на 37-м году жизни. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, в минувшую пятницу атлету стало плохо, когда он находился дома с женой. Спортсмен потерял сознание. Супруга тут же вызвала скорую. Почти неделю врачи боролись за жизнь Ефимчука, но спасти его не смогли. Сегодня бодибилдер ушёл из жизни.