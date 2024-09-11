Ел семь раз в день: Белорусский бодибилдер Голем умер, не дожив до 37
SHOT: Белорусский бодибилдер Илья Ефимчук по прозвищу Голем умер в 36 лет
Илья Ефимчук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/musclepharma.shop
Популярный белорусский блогер Илья Ефимчук, известный как Голем, умер на 37-м году жизни. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, в минувшую пятницу атлету стало плохо, когда он находился дома с женой. Спортсмен потерял сознание. Супруга тут же вызвала скорую. Почти неделю врачи боролись за жизнь Ефимчука, но спасти его не смогли. Сегодня бодибилдер ушёл из жизни.
Илья Ефимчук из Белоруссии по прозвищу Голем при росте в 185 см весил почти 160 кг. Мужчина делал жим лёжа на 272 кг, приседания и становую тягу на 317 кг. Илья вёл свой блог и рассказывал, что ест семь раз в день на 16 500 калорий.