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19 августа, 13:46

Российский бодибилдер Евгений Мишин скончался в США в возрасте 48 лет

Евгений Мишин. Обложка © VK / Евгений Мишин

Евгений Мишин. Обложка © VK / Евгений Мишин

Умер известный российский бодибилдер Евгений Мишин, сообщил в одной из социальных сетей американский культурист Дэйв Палумбо. Спортсмен проживал в Лос-Анджелесе. Что спровоцировало кончину, неизвестно.

"Мне очень грустно сообщать, что мой дорогой друг Евгений Мишин скончался в возрасте 48 лет", — написал Палумбо.

По словам спортсмена, в какой-то момент у Мишина остановилось дыхание. Врачи пытались реанимировать его на протяжении 45 минут, но тщетно.

Евгений Мишин родился в Отрадном Ленинградской области в 1976 году. Известный бодибилдер принимал участие во многих международных соревнованиях, на которых занимал призовые места.

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Матвей Константинов
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