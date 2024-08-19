Российский бодибилдер Евгений Мишин скончался в США в возрасте 48 лет
Евгений Мишин. Обложка © VK / Евгений Мишин
Умер известный российский бодибилдер Евгений Мишин, сообщил в одной из социальных сетей американский культурист Дэйв Палумбо. Спортсмен проживал в Лос-Анджелесе. Что спровоцировало кончину, неизвестно.
"Мне очень грустно сообщать, что мой дорогой друг Евгений Мишин скончался в возрасте 48 лет", — написал Палумбо.
По словам спортсмена, в какой-то момент у Мишина остановилось дыхание. Врачи пытались реанимировать его на протяжении 45 минут, но тщетно.
Евгений Мишин родился в Отрадном Ленинградской области в 1976 году. Известный бодибилдер принимал участие во многих международных соревнованиях, на которых занимал призовые места.
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