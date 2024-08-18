Названы дата и место прощания с актрисой Малого театра, трагически умершей в 37 лет

Прощание с умершей актрисой Екатериной Васильевой состоится во вторник, 20 августа, в Малом театре в Театральном проезде в Москве, где служила артистка. Об этом сообщается в телеграм-канале культурного учреждения. Для участия в церемонии будет открыт зрительский вход.

"Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдёт 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены", — говорится в сообщении театра.