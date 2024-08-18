Названы дата и место прощания с актрисой Малого театра, трагически умершей в 37 лет
Прощание с актрисой Васильевой пройдёт 20 августа в Малом театре
Екатерина Васильева. Обложка © VK / Малый театр России
Прощание с умершей актрисой Екатериной Васильевой состоится во вторник, 20 августа, в Малом театре в Театральном проезде в Москве, где служила артистка. Об этом сообщается в телеграм-канале культурного учреждения. Для участия в церемонии будет открыт зрительский вход.
"Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдёт 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены", — говорится в сообщении театра.
О смерти актрисы стало известно 16 августа. В Малом театре не стали раскрывать причину, ответив лишь, что Васильева скончалась "в результате несчастного случая". Васильева родом из белорусского Гомеля, после московского театрального училища её зачислили в труппу Малого театра. На счету актрисы 15 ролей, самыми яркими её перевоплощениями стали Софья в "Горе от ума", Марина во "Власти тьмы", Софья в "Недоросле".