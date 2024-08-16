37-летняя актриса Малого театра погибла из-за несчастного случая Актриса Малого театра Екатерина Васильева скончалась в 37 лет 16 августа, 14:54 Екатерина Васильева. Обложка © Telegram / Малый театр

Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева ушла из жизни в результате несчастного случая. Ей было всего 37 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"В Малый театр пришла скорбная новость — 15 августа в результате несчастного случая не стало молодой актрисы Екатерины Васильевой", — говорится в тексте.

Екатерина родом из белорусского Гомеля, после московского театрального училища её зачислили в труппу Малого театра. На счету актрисы 15 ролей, самыми яркими её перевоплощениями стали Софья в "Горе от ума", Марина во "Власти тьмы", Софья в "Недоросле".

Ранее сообщалось, что скончалась заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова, блистательно сыгравшая бабушку в спектакле по книге Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом". Ей было 78 лет.

Авторы Татьяна Миссуми