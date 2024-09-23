Барабанщик «Аббы» скончался в 75 лет от осложнений болезни Альцгеймера
На 76-м году жизни умер барабанщик поп-группы ABBA Роджер Палм
Роджер Палм. Обложка © iltalehti.fi
На 76-м году жизни скончался барабанщик шведской поп-группы ABBA Роджер Палм. Об этом сообщает Aftonbladet.
Музыкант ушёл из жизни в субботу, 21 сентября. Причиной смерти послужило осложнение на фоне болезни Альцгеймера, от которой Палм страдал уже долгое время.
«Он был тёплым и скромным человеком, который всегда заступался за друзей и семью. Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя большую пустоту. Мы все будем вспоминать его с тёплыми сердцами», — приводится заявление семьи артиста.
Роджер Палм родился в 1949 году. Он играл в таких группах как Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters. Наибольшую славу ему принесло участие в коллективе ABBA в качестве ударника. Талант Палма особенно хорошо проявился в таких хитах группы, как Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me и Thank You for the Music.
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