Барабанщик «Аббы» скончался в 75 лет от осложнений болезни Альцгеймера

Роджер Палм родился в 1949 году. Он играл в таких группах как Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters. Наибольшую славу ему принесло участие в коллективе ABBA в качестве ударника. Талант Палма особенно хорошо проявился в таких хитах группы, как Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me и Thank You for the Music.