Родные Мадянова начали готовиться к его смерти ещё несколько месяцев назад

Родные российского актёра Романа Мадянова последние несколько месяцев готовились к его смерти. По данным SHOT, ему было назначено паллиативное лечение — терапия онкологических заболеваний, которая улучшает качество жизни пациента

Последние несколько недель он не вставал с кровати, почти ничего не ел. Болезнь начала стремительно прогрессировать три недели назад.

Мадянову диагностировали онкологию в 2020 году, с 2021 года началась отрицательная динамика. По нашим данным, в августе он проходил лечение в стационаре.