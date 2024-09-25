Родные Мадянова начали готовиться к его смерти ещё несколько месяцев назад
SHOT: Актёру Мадянову было назначено паллиативное лечение
Родные российского актёра Романа Мадянова последние несколько месяцев готовились к его смерти. По данным SHOT, ему было назначено паллиативное лечение — терапия онкологических заболеваний, которая улучшает качество жизни пациента
Последние несколько недель он не вставал с кровати, почти ничего не ел. Болезнь начала стремительно прогрессировать три недели назад.
Мадянову диагностировали онкологию в 2020 году, с 2021 года началась отрицательная динамика. По нашим данным, в августе он проходил лечение в стационаре.
Роман Мадянов — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника», лауреат премии «Золотой орёл» за фильмы «12» и «Левиафан». Прославился благодаря ролям в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин», в фильмах «СуперБобровы», «По щучьему велению», «Команда мечты».
О смерти артиста стало известно сегодня днём, Мадянов умер у себя в квартире в московском Новогиреево. По нашим данным, он скончался в результате онкологии. Весной актёру диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого.
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