Стало известно, где похоронят актёра Романа Мадянова
Роман Мадянов будет похоронен на кладбище в селе Малахово в Подмосковье
Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Актёр Роман Мадянов будет похоронен на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Об этом SHOT сообщили родственники артиста.
Напомним, 25 сентября умер Заслуженный артист России Роман Мадянов. Ему было 62 года. Звезда сериала «Солдаты» скончался сегодня у себя в квартире в московском Новогиреево от онкологического заболевания. Родные Мадянова начали готовиться к его смерти ещё несколько месяцев назад.
Роман Мадянов сыграл в огромном количестве наших любимых фильмов и сериалов, среди них — «Участок», «Солдаты», «12», «Левиафан», «Ирония судьбы. Продолжение», «Каникулы строгого режима», «СуперБобровы», «По щучьему велению», «Подольские курсанты», «Домашний арест» и другие. Мадянов — четырёхкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана, двукратный лауреат премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль (фильм «12») и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Левиафан»).