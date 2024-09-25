Стало известно, где похоронят актёра Романа Мадянова

Актёр Роман Мадянов будет похоронен на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Об этом SHOT сообщили родственники артиста.

Роман Мадянов сыграл в огромном количестве наших любимых фильмов и сериалов, среди них — «Участок», «Солдаты», «12», «Левиафан», «Ирония судьбы. Продолжение», «Каникулы строгого режима», «СуперБобровы», «По щучьему велению», «Подольские курсанты», «Домашний арест» и другие. Мадянов — четырёхкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана, двукратный лауреат премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль (фильм «12») и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Левиафан»).