Актриса Мария Аронова трогательно рассказала о Мадянове: Ромочка был большой-большой планетой

Ромочка был моим нежным, любимым другом, прекрасным. Он был настоящим человечищем, с большой буквы. С Ромочкой мы работали вместе, с Ромочкой мы рыбачили, грибы собирали. Я бесконечно люблю Наташу – ромину жену. Ромочка – это была большая-большая планета.