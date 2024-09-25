Актриса Мария Аронова трогательно рассказала о Мадянове: Ромочка был большой-большой планетой
Мария Аронова: Роман Мадянов был настоящим человечищем
Мария Аронова. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Актриса Мария Аронова в беседе с Life.ru трогательно вспомнила своего друга — Заслуженного артиста России Романа Мадянова, который скончался 25 сентября.
Ромочка был моим нежным, любимым другом, прекрасным. Он был настоящим человечищем, с большой буквы. С Ромочкой мы работали вместе, с Ромочкой мы рыбачили, грибы собирали. Я бесконечно люблю Наташу – ромину жену. Ромочка – это была большая-большая планета.
Напомним, 25 сентября умер Заслуженный артист России Роман Мадянов. Звезда сериала «Солдаты» скончался сегодня у себя в квартире в московском Новогиреево. Ему было 62 года.
Роман Мадянов сыграл в огромном количестве наших любимых фильмов и сериалов, среди них — «Участок», «Солдаты», «12», «Левиафан», «Ирония судьбы. Продолжение», «Каникулы строгого режима», «СуперБобровы», «По щучьему велению», «Подольские курсанты», «Домашний арест» и другие. Мадянов — четырёхкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана, двукратный лауреат премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль (фильм «12») и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Левиафан»).