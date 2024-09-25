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Актриса Мария Аронова трогательно рассказала о Мадянове: Ромочка был большой-большой планетой

Мария Аронова: Роман Мадянов был настоящим человечищем

25 сентября, 12:40
Мария Аронова. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Мария Аронова. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Актриса Мария Аронова в беседе с Life.ru трогательно вспомнила своего друга — Заслуженного артиста России Романа Мадянова, который скончался 25 сентября.

Ромочка был моим нежным, любимым другом, прекрасным. Он был настоящим человечищем, с большой буквы. С Ромочкой мы работали вместе, с Ромочкой мы рыбачили, грибы собирали. Я бесконечно люблю Наташу – ромину жену. Ромочка – это была большая-большая планета.

Мария Аронова

Актриса

Ромочка был моим нежным, любимым другом, прекрасным. Он был настоящим человечищем, с большой буквы. С Ромочкой мы работали вместе, с Ромочкой мы рыбачили, грибы собирали. Я бесконечно люблю Наташу – ромину жену. Ромочка – это была большая-большая планета.
Ромочка был моим нежным, любимым другом, прекрасным. Он был настоящим человечищем, с большой буквы. С Ромочкой мы работали вместе, с Ромочкой мы рыбачили, грибы собирали. Я бесконечно люблю Наташу – ромину жену. Ромочка – это была большая-большая планета.

Напомним, 25 сентября умер Заслуженный артист России Роман Мадянов. Звезда сериала «Солдаты» скончался сегодня у себя в квартире в московском Новогиреево. Ему было 62 года.

Роман Мадянов сыграл в огромном количестве наших любимых фильмов и сериалов, среди них — «Участок», «Солдаты», «12», «Левиафан», «Ирония судьбы. Продолжение», «Каникулы строгого режима», «СуперБобровы», «По щучьему велению», «Подольские курсанты», «Домашний арест» и другие. Мадянов — четырёхкратный лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана, двукратный лауреат премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль (фильм «12») и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Левиафан»).

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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