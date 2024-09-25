Онколог объяснил «расползание» рака по всему телу на фоне гибели звезды «‎Солдат» Мадянова

Множественный рак, когда у одного пациента образуется сразу несколько разных злокачественных опухолей, развивается по индивидуальному сценарию и не зависит от пола и возраста. Однако причин у первичного возникновения этой болезни всего две. Об этом заявил член-корреспондент РАН, профессор, заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгений Имянитов в интервью RuNews24.ru.

По словам профессора, первично множественный рак развивается из-за наследственной предрасположенности, когда от родителей достаётся определённая генетическая мутация. Но также он может быть связан с влиянием внешних канцерогенов.

«Например, у фаната солнечных ванн может появиться несколько меланом, а у заядлого курильщика — несколько разных опухолей лёгких. Может влиять и химио- и лучевая терапия, которые применялись при лечении первой опухоли. Все стандартные химиопрепараты и лучевые методы лечения слишком агрессивны, иначе они не давали бы такого мощного эффекта», — отметил Имянитов.