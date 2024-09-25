Онколог объяснил «расползание» рака по всему телу на фоне гибели звезды «Солдат» Мадянова
Профессор Имянитов: Первично-множественный рак связан с наследственностью
Актёр Роман Мадянов. Обложка © Х / RMadyanov
Множественный рак, когда у одного пациента образуется сразу несколько разных злокачественных опухолей, развивается по индивидуальному сценарию и не зависит от пола и возраста. Однако причин у первичного возникновения этой болезни всего две. Об этом заявил член-корреспондент РАН, профессор, заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгений Имянитов в интервью RuNews24.ru.
По словам профессора, первично множественный рак развивается из-за наследственной предрасположенности, когда от родителей достаётся определённая генетическая мутация. Но также он может быть связан с влиянием внешних канцерогенов.
«Например, у фаната солнечных ванн может появиться несколько меланом, а у заядлого курильщика — несколько разных опухолей лёгких. Может влиять и химио- и лучевая терапия, которые применялись при лечении первой опухоли. Все стандартные химиопрепараты и лучевые методы лечения слишком агрессивны, иначе они не давали бы такого мощного эффекта», — отметил Имянитов.
Судя по статистике, количество таких злокачественных новообразований за последние годы выросло. В 2023 году в России выявили 77 433 первично-множественных опухолей, в 2020 году было 52 740 случаев.
Онкология стала причиной смерти многих российских звёзд. Только сегодня появилось трагическое известие о гибели актёра сериала «Солдаты» Романа Мадянова из-за рака. Первую опухоль у него обнаружили в лёгком, но позже метастазы появились в почках, селезёнке и печени. На первых стадиях рак может маскироваться под разные заболевания, однако вычислить онкозаболевание можно даже по неочевидным признакам. Прежде всего это резкая потеря веса.