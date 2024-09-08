Названы неочевидные симптомы рака языка

Рак языка встречается в половине случаев (55%), когда речь заходит об опухолях головы и шеи. Распознать злокачественное образование на начальной стадии можно по нескольким признакам, рассказала порталу «Страсти» врач-онколог Оксана Овсий.

Первым симптомом рака языка будет язва, которая не заживает. Кроме того, пациент может ощущать боль во рту, иметь кровотечения, уплотнение или утолщение языка. Порой опухоль возникает в горле, поэтому признаком онкологического заболевания могут быть и увеличенные лимфоузлы на шее. Также люди жалуются на кровохарканье, потерю веса, боль в ухе, уплотнение в задней части рта, горле или шее.

«Лечение рака языка может включать разные методики в различных комбинациях: хирургическое лечение, химиотерапию, лучевую терапию, таргетную терапию. Объём операции может быть разной: удаление части языка или языка полностью, а также лимфоузлов. Во многих случаях можно провести реконструкцию с использованием собственных тканей пациента», — отметила врач.