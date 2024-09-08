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8 сентября, 12:29

Названы неочевидные симптомы рака языка

Онколог Овсий: Боль в ухе и потеря веса могут говорить о раке языка

Рак языка встречается в половине случаев (55%), когда речь заходит об опухолях головы и шеи. Распознать злокачественное образование на начальной стадии можно по нескольким признакам, рассказала порталу «Страсти» врач-онколог Оксана Овсий.

Первым симптомом рака языка будет язва, которая не заживает. Кроме того, пациент может ощущать боль во рту, иметь кровотечения, уплотнение или утолщение языка. Порой опухоль возникает в горле, поэтому признаком онкологического заболевания могут быть и увеличенные лимфоузлы на шее. Также люди жалуются на кровохарканье, потерю веса, боль в ухе, уплотнение в задней части рта, горле или шее.

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«Лечение рака языка может включать разные методики в различных комбинациях: хирургическое лечение, химиотерапию, лучевую терапию, таргетную терапию. Объём операции может быть разной: удаление части языка или языка полностью, а также лимфоузлов. Во многих случаях можно провести реконструкцию с использованием собственных тканей пациента», — отметила врач.

Ранее гастроэнтеролог перечислила привычки, приводящие к раку желудка. Например, любовь к сосискам, бекону, ветчине и копчёному мясу может привести к онкологии. Кроме того, риск развития рака желудка повышает чрезмерное потребление соли. К аналогичным последствиям может привести и курение.

Обложка ©

freepik/stefamerpik

Алёна Зиновьева
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