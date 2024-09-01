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1 сентября, 12:06

Вскрылась опасность рака от «Оземпика», на котором звёзды сохнут до костей

Диетолог Стародубова: Приём «Оземпика» может привести к раку щитовидной железы

Екатерина Варнава изменилась до неузнаваемости, поклонники подозревают «Оземпик». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Екатерина Варнава изменилась до неузнаваемости, поклонники подозревают «Оземпик». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

В последнее время популярностью среди российских и голливудских звёзд пользуется препарат для диабетиков под названием «Оземпик». Чудо-укол, способный быстро и без лишних усилий «растопить» лишние килограммы, многим показался спасением. Например, об использовании этого лекарства открыто заявляли Ким Кардашьян, Кристина Агилера и Кэти Перри. Однако у этого метода похудения есть множество побочных эффектов. О них RG.ru рассказала замдиректора ФИЦ питания и биотехнологии Антонина Стародубова.

«Инъекции семаглутида («Оземпик», «Семавик», «Квинсента» и др.) применяют для лечения сахарного диабета 2-го типа вместе с диетой и физическими нагрузками, лекарство помогает контролировать уровень сахара в крови», — объяснила эксперт.

Препарат включает два ключевых механизма: воздействует на центр голода в мозге, уменьшая тягу к еде, а также замедляет скорость опорожнения желудка, продлевая чувство сытости. При этом «Оземпик» (и другие аналоги лекарства) нельзя принимать людям с панкреатитом и другими проблемами с поджелудочной железой и почками, некоторыми эндокринными заболеваниями. Препарат не исследовался на беременных и подростках, поэтому его приём молодым девушкам категорически запрещён.

До и после "Оземпика": 7 иссохших до костей звёзд, и от их фото вам станет страшно
До и после "Оземпика": 7 иссохших до костей звёзд, и от их фото вам станет страшно

Кроме того, резкое похудение может спровоцировать рост камней в желчном пузыре и стать причиной обвисшей кожи на лице. Также увеличивается риск возникновения рака щитовидной железы, добавила диетолог. Принимающие препарат жалуются на тошноту, рвоту, проблемы со стулом, ухудшение зрения и чувство отвращения к еде.

Ранее стало известно, что «Оземпик» может вызывать суицидальные мысли. Исследование показало, что пациенты, использовавшие препараты на основе семаглутида, на 45% чаще жаловались на такие мысли, чем те, кто принимает иные средства от диабета и избыточного веса.

Алёна Зиновьева
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