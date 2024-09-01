Вскрылась опасность рака от «Оземпика», на котором звёзды сохнут до костей
Диетолог Стародубова: Приём «Оземпика» может привести к раку щитовидной железы
Екатерина Варнава изменилась до неузнаваемости, поклонники подозревают «Оземпик». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava
В последнее время популярностью среди российских и голливудских звёзд пользуется препарат для диабетиков под названием «Оземпик». Чудо-укол, способный быстро и без лишних усилий «растопить» лишние килограммы, многим показался спасением. Например, об использовании этого лекарства открыто заявляли Ким Кардашьян, Кристина Агилера и Кэти Перри. Однако у этого метода похудения есть множество побочных эффектов. О них RG.ru рассказала замдиректора ФИЦ питания и биотехнологии Антонина Стародубова.
«Инъекции семаглутида («Оземпик», «Семавик», «Квинсента» и др.) применяют для лечения сахарного диабета 2-го типа вместе с диетой и физическими нагрузками, лекарство помогает контролировать уровень сахара в крови», — объяснила эксперт.
Препарат включает два ключевых механизма: воздействует на центр голода в мозге, уменьшая тягу к еде, а также замедляет скорость опорожнения желудка, продлевая чувство сытости. При этом «Оземпик» (и другие аналоги лекарства) нельзя принимать людям с панкреатитом и другими проблемами с поджелудочной железой и почками, некоторыми эндокринными заболеваниями. Препарат не исследовался на беременных и подростках, поэтому его приём молодым девушкам категорически запрещён.
Кроме того, резкое похудение может спровоцировать рост камней в желчном пузыре и стать причиной обвисшей кожи на лице. Также увеличивается риск возникновения рака щитовидной железы, добавила диетолог. Принимающие препарат жалуются на тошноту, рвоту, проблемы со стулом, ухудшение зрения и чувство отвращения к еде.
Ранее стало известно, что «Оземпик» может вызывать суицидальные мысли. Исследование показало, что пациенты, использовавшие препараты на основе семаглутида, на 45% чаще жаловались на такие мысли, чем те, кто принимает иные средства от диабета и избыточного веса.