«Оземпик» может провоцировать суицидальные мысли, выяснили учёные

У поклонников метода похудения при помощи инъекций «Оземпика» может возникнуть неожиданный побочный эффект — суицидальные мысли. К данному выводу пришла группа учёных из США, Италии и Швейцарии.

Информация о необычном и тревожном побочном эффекте распространялась ещё в прошлом году, однако сотрудникам Европейского агентства по лекарственным средствам и аналогичной американской структуре не удалось обнаружить значительного влияния на поведение пациентов после приёма данного препарата. Тем не менее в новом исследовании, опубликованном в научном журнале JAMA Network, говорится, что пациенты, использовавшие препараты на основе семаглутида, на 45% чаще жаловались на суицидальные мысли, чем те, кто принимает иные средства от диабета и избыточного веса.

В то же время авторы исследования отмечают, что результаты могут быть не совсем достоверными, так как основаны на самоотчётах пациентов. Они могли неосознанно давать ложную информацию.