Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 10:38

«Оземпик» может провоцировать суицидальные мысли, выяснили учёные

JAMA Network: Приём «Оземпика» может вызывать суицидальные мысли у пациентов

У поклонников метода похудения при помощи инъекций «Оземпика» может возникнуть неожиданный побочный эффект — суицидальные мысли. К данному выводу пришла группа учёных из США, Италии и Швейцарии.

Информация о необычном и тревожном побочном эффекте распространялась ещё в прошлом году, однако сотрудникам Европейского агентства по лекарственным средствам и аналогичной американской структуре не удалось обнаружить значительного влияния на поведение пациентов после приёма данного препарата. Тем не менее в новом исследовании, опубликованном в научном журнале JAMA Network, говорится, что пациенты, использовавшие препараты на основе семаглутида, на 45% чаще жаловались на суицидальные мысли, чем те, кто принимает иные средства от диабета и избыточного веса.

В то же время авторы исследования отмечают, что результаты могут быть не совсем достоверными, так как основаны на самоотчётах пациентов. Они могли неосознанно давать ложную информацию.

До и после "Оземпика": 7 иссохших до костей звёзд, и от их фото вам станет страшно
До и после "Оземпика": 7 иссохших до костей звёзд, и от их фото вам станет страшно

Ранее Life.ru рассказывал, как применение лекарства от диабета для похудения может отразиться на лице. Косметологи по всему миру бьют тревогу из-за быстрого распространения так называемого «оземпикового лица» среди поклонников нестандартных методов избавления от лишнего веса.

Обложка ©

Freepik

Мария Любицкая
  • Новости
  • Новости науки
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров