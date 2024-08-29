«Оземпик» может провоцировать суицидальные мысли, выяснили учёные
JAMA Network: Приём «Оземпика» может вызывать суицидальные мысли у пациентов
У поклонников метода похудения при помощи инъекций «Оземпика» может возникнуть неожиданный побочный эффект — суицидальные мысли. К данному выводу пришла группа учёных из США, Италии и Швейцарии.
Информация о необычном и тревожном побочном эффекте распространялась ещё в прошлом году, однако сотрудникам Европейского агентства по лекарственным средствам и аналогичной американской структуре не удалось обнаружить значительного влияния на поведение пациентов после приёма данного препарата. Тем не менее в новом исследовании, опубликованном в научном журнале JAMA Network, говорится, что пациенты, использовавшие препараты на основе семаглутида, на 45% чаще жаловались на суицидальные мысли, чем те, кто принимает иные средства от диабета и избыточного веса.
В то же время авторы исследования отмечают, что результаты могут быть не совсем достоверными, так как основаны на самоотчётах пациентов. Они могли неосознанно давать ложную информацию.
Ранее Life.ru рассказывал, как применение лекарства от диабета для похудения может отразиться на лице. Косметологи по всему миру бьют тревогу из-за быстрого распространения так называемого «оземпикового лица» среди поклонников нестандартных методов избавления от лишнего веса.