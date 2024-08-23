Гастроэнтеролог перечислила привычки, приводящие к раку желудка

Существует множество мифов о том, как чипсы или газировка, а также обед всухомятку или на бегу сильно вредят желудку. На самом деле всё это может вызвать максимум дискомфорт, полагает гастроэнтеролог Яна Комиссарова. Однако, по её словам, некоторые привычки действительно чреваты риском возникновения рака желудка.

«Например, злоупотребление переработанным мясом (сосисками, беконом, ветчиной, любым вяленым, ферментированным и копченым мясом) повышает риск развития рака. Дело в том, что эти продукты содержат канцерогены, которые провоцируют мутации в клетках желудка», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, риск развития рака желудка повышает чрезмерное потребление соли (более пяти граммов в сутки). К аналогичным последствиям может привести и курение. Врач рассказала «Газете.ru», что сигареты приводят не только к раку, но к язве желудка. Слизистую органа может повредить и алкоголь.