Названы безобидные симптомы – предвестники рака желудка

Онкологические заболевания зачастую могут протекать бессимптомно. Лишь некоторые признаки способны указать на то, что человек страдает смертельным недугом. Например, в случае с раком желудка следует обращать внимание не любые проблемы с ЖКТ, предупредила кандидат медицинских наук Мария Орлюк.

По словам специалиста, рак желудка неспроста известен высокой смертностью. Люди нередко принимают различные неполадки за язву или гастрит, не подозревая, что их дни подходят к концу.

"К ранним симптомам онконастороженности можно отнести изжогу, тяжесть в животе, тошноту, отрыжку, метеоризм, что сходно с клинической картиной таких заболеваний, как гастрит и язва желудка. К общим симптомам относятся необоснованная потеря веса, быстрая утомляемость, слабость, снижение аппетита. Частое возникновение данных симптомов является прямым показанием для консультации гастроэнтеролога", — подчеркнула врач в интервью RuNews24.