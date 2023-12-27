Работа под прикрытием: Названы опасные вирусы, увеличивающие риск развития рака

Вируса рака не существует, поэтому им нельзя заразиться в общественном месте. Об этом aif.ru рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог ведомства, академик РАН Андрей Каприн.

"Вируса рака не существует. Болезнь нельзя подхватить в лифте или в метро. Однако некоторые вирусы могут провоцировать воспалительные процессы и предраковые состояния, которые в свою очередь повышают риск развития онкологических заболеваний", — пояснил Каприн.

Эти вирусы называются онкогенными. К ним относятся вирус папилломы человека (ВПЧ), который может быть причиной рака шейки матки, ротоглотки, а также вирусы гепатита С и В (повышают вероятность рака печени). Также речь идёт о бактерии хеликобактер, которая повышает риск рака желудка.

Однако опасность заражения снижает вакцинация. Например, благодаря прививке от ВПЧ можно защититься от рака шейки матки, который является основной причиной онкологической смертности молодых женщин. Также вирус влияет и на тяжесть течения рака предстательной железы, резюмировал медик.