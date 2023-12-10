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10 декабря, 15:12

Проблемы со зрением оказались признаком затаившейся в организме онкологии

Хирург Базаров: Ухудшение зрения может говорить о наличии нейрофибромы

Ухудшение зрения может говорить о развитии нейрофибромы — узлов из нервной ткани, которые образуются в средостении (центральное пространство грудной клетки между двумя плевральными полостями). Об этом "Газете.ru" рассказал торакальный хирург и заведующий отделением торакальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Дмитрий Базаров.

"Эти опухоли, как правило, вызывают боли и функциональные расстройства. Часто пациенты могут жаловаться на изменения чувствительности кожи или ухудшение зрения", — пояснил специалист.

А если опухоль расположена вблизи от позвоночника и рёбер, то она может приводить к изменениям этих частей скелета, например искривлению позвоночника. В таких случаях пациенты обычно жалуются на боли в груди и спине, добавил Базаров.

Хирург отметил, что подобные опухоли лечатся только операционно. Он привёл в пример случай одной своей пациентки с очень большой нейрофибромой, полностью обволокшей подключичную артерию. Новообразование сдавило левое лёгкое и спровоцировало появление тромба в левом желудочке сердца.

"Это был тяжёлый случай", — добавил врач.

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Ранее россиян предупредили, что простая боль в горле при глотании может говорить об онкологии. Также на это указывают, в частности, гиперемия слизистых оболочек и першение в горле.

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Freepik

Матвей Константинов
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