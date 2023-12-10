Проблемы со зрением оказались признаком затаившейся в организме онкологии

Ухудшение зрения может говорить о развитии нейрофибромы — узлов из нервной ткани, которые образуются в средостении (центральное пространство грудной клетки между двумя плевральными полостями). Об этом "Газете.ru" рассказал торакальный хирург и заведующий отделением торакальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Дмитрий Базаров.

"Эти опухоли, как правило, вызывают боли и функциональные расстройства. Часто пациенты могут жаловаться на изменения чувствительности кожи или ухудшение зрения", — пояснил специалист.

А если опухоль расположена вблизи от позвоночника и рёбер, то она может приводить к изменениям этих частей скелета, например искривлению позвоночника. В таких случаях пациенты обычно жалуются на боли в груди и спине, добавил Базаров.

Хирург отметил, что подобные опухоли лечатся только операционно. Он привёл в пример случай одной своей пациентки с очень большой нейрофибромой, полностью обволокшей подключичную артерию. Новообразование сдавило левое лёгкое и спровоцировало появление тромба в левом желудочке сердца.

"Это был тяжёлый случай", — добавил врач.