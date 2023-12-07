Всё приведёт к раку: Врач рассказала об опасных последствиях ожирения

Ожирение второй и третьей степени является хроническим заболеванием, влияющим на все системы организма. Тяжёлые формы чреваты опасными последствиями: сахарным диабетом второго типа, сонным апноэ, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бесплодием и некоторыми видами онкологии.

"Жировые клетки могут вырабатывать эстроген, и избыток этого вещества в организме может стимулировать рост раковых клеток в молочной железе. Ожирение также связано с изменениями в обмене веществ, оно провоцирует высокий уровень сахара в крови и инсулинорезистентность. Это в свою очередь способствует росту определённых типов раковых клеток и может увеличивать риск развития онкологических заболеваний", — объяснила "Газете.ru" президент Общества бариатрических хирургов, доктор медицинских наук, бариатрический хирург Наталья Бордан.

Индекс массы тела (ИМТ) высчитать просто: масса тела в килограммах делится на рост в метрах в квадрате или с помощью специального онлайн-калькулятора. О лишнем весе говорит ИМТ выше 25, если же этот показатель выше 30 — это уже ожирение. От первого можно избавиться с помощью сбалансированного питания и физических нагрузок, второе, по словам специалиста, такой корректировке почти не поддаётся: 90% людей с ожирением быстро возвращаются в исходное состояние.

Эффективным же способом лечения ожирения и избавления от сопутствующих ему заболеваний будет бариатрическая операция, которую проводят малоинвазивно, через небольшие проколы в теле. После неё в течение одного-полутора лет избыточная масса тела снижается более чем на 60%, у 75–90% пациентов отмечается устойчивая ремиссия сахарного диабета второго типа на протяжении пяти лет и более.