Врач предупредила о страшных последствиях сидячей работы

При длительной работе в сидячем положении нарушается кровоток, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом сообщила врач-превентолог Ванесса Принц.

"В положении сидя пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток. Это может вызвать застой лимфы и, как следствие, отёк ног даже у здорового человека. Сидение опаснее для сердца, чем поспать подольше или перележать в постели, и более пагубно сказывается на сосудах, чем движение", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

По её словам, сидячая работа может грозить риском высокого индекса массы тела (ИМТ-ожирение), а также повышением уровня холестерина и гликированного гемоглобина в крови. Врач посоветовала вставать на 20–30 минут в перерывах между работой. Это снизит риск пережатия сосудов и давления. Положительный эффект будет выше, если заменить стояние ходьбой.

При попеременной же работе стоя и сидя "увеличивается расход калорий, улучшается кровоток, а также снижается дискомфорт для опорно-двигательного аппарата". Ещё к этому можно добавить лёгкую суставную разминку и ходьбу от 5000–7000 шагов в день, отметила Принц.