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22 августа, 04:46

Диетолог рассказала, чем опасны солёные снеки и на что их заменить

Диетолог Жаровская: Солёные снеки могут вызывать рак желудка

Солёные сухарики, чипсы и орехи очень вредны, но люди часто их употребляют, ведь соль раздражает вкусовые рецепторы и усиливает вкус. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

«Соль сама по себе раздражает вкусовые рецепторы, усиливает вкус, усиливает секрецию желудочного сока и повышает аппетит, поэтому когда человек пробует избыточно солёную пищу, то ему хочется продолжать, есть ещё и ещё. А хруст ещё и психологически помогает вырабатываться гормонам радости», — пояснила Жаровская.

На солёные снеки может тянуть тех, у кого есть проблемы с почками и надпочечниками. Также такую пищу едят люди в хроническом стрессе. Однако важно помнить, что слишком солёные продукты могут провоцировать перечень заболеваний. К тому же соль задерживает жидкость в организме, повышает артериальное давление, вызывает отёчность в межклеточном пространстве организма, способствует ожирению. Поэтому не стоит баловаться солёными снеками тем, у кого есть заболевания ЖКТ, включая гастрит повышенной кислотности, так как соль только усилит секрецию желудочного сока и даже может спровоцировать рак желудка.

Чтобы избавиться от тяги к солёным снекам, эксперт посоветовала работать со стрессом и заменить еду на интересное хобби, при котором тоже вырабатывается гормон счастья. Солёные снеки можно также заменить на морковку или кисло-сладкое яблоко, льняные или свекольные чипсы из натуральных ингредиентов — овощей, зёрен, семян.

Топ-3 самых вредных снеков
Топ-3 самых вредных снеков

Ранее Life.ru перечислил пять причин отказаться от диетических продуктов, которые могут сильно вредить организму. Например, растительное диетическое молоко является для организма совершенно пустым, так как оно не содержит нужного костям и зубам человека количества кальция.

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Unsplash / No Revisions

Анатолий Симоненко
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