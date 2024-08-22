Диетолог рассказала, чем опасны солёные снеки и на что их заменить

Солёные сухарики, чипсы и орехи очень вредны, но люди часто их употребляют, ведь соль раздражает вкусовые рецепторы и усиливает вкус. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

«Соль сама по себе раздражает вкусовые рецепторы, усиливает вкус, усиливает секрецию желудочного сока и повышает аппетит, поэтому когда человек пробует избыточно солёную пищу, то ему хочется продолжать, есть ещё и ещё. А хруст ещё и психологически помогает вырабатываться гормонам радости», — пояснила Жаровская.

На солёные снеки может тянуть тех, у кого есть проблемы с почками и надпочечниками. Также такую пищу едят люди в хроническом стрессе. Однако важно помнить, что слишком солёные продукты могут провоцировать перечень заболеваний. К тому же соль задерживает жидкость в организме, повышает артериальное давление, вызывает отёчность в межклеточном пространстве организма, способствует ожирению. Поэтому не стоит баловаться солёными снеками тем, у кого есть заболевания ЖКТ, включая гастрит повышенной кислотности, так как соль только усилит секрецию желудочного сока и даже может спровоцировать рак желудка.

Чтобы избавиться от тяги к солёным снекам, эксперт посоветовала работать со стрессом и заменить еду на интересное хобби, при котором тоже вырабатывается гормон счастья. Солёные снеки можно также заменить на морковку или кисло-сладкое яблоко, льняные или свекольные чипсы из натуральных ингредиентов — овощей, зёрен, семян.