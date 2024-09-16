5 неочевидных симптомов: Россиянам рассказали, как вычислить хитрый рак

Рак может маскироваться под разные заболевания, однако вычислить онкозаболевание можно даже по неочевидным признакам. Об этом рассказала врач-онколог отделения краткосрочной противоопухолевой лекарственной терапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Надежда Бриш.

«На ранних стадиях онкологических заболеваний симптомы зачастую носят неспецифический характер, поэтому заподозрить наличие злокачественных новообразований, основываясь только на самоощущениях, достаточно сложно», — подчеркнула эксперт.

При этом кандидат медицинских наук в беседе с RuNews24.ru выделила пять симптомов, которые могут указывать на онкологию. Прежде всего это непреднамеренная потеря веса, то есть когда человек худеет не специально. Также признаком онкозаболевания может быть повышение температуры тела без других симптомов.

Некоторые виды рака могут вызывать аллергическую реакцию. А ещё на злокачественную опухоль порой указывают быстрая утомляемость и сниженная работоспособность в течение длительного времени. Наконец, пятым симптомом, по словам онколога, является повышенная потливость, особенно ночью.