Воспаления и мутации: Онколог раскрыл страшные последствия курения вейпов

Многие люди почему-то считают вейпы альтернативой классическим сигаретам, хотя в реальности они наносят организму не меньший, а то и больший вред. Страшные последствия курения вейпов раскрыл кандидат медицинских наук Андрей Нефёдов. По его словам, главная опасность заключается в системе доставки никотина.

Эксперт подчеркнул, что эффект от вдыхания пара может оказаться непредсказуемым. Дело в том, что жидкости для вейпов содержат тяжёлые металлы и другие химические вещества, которые представляют опасность для лёгких. Например, глицерин создаёт плёнку внутри органа и затрудняет дыхание.

«Никотин помимо зависимости вызывает воспаление и повреждение ткани лёгкого. Пропиленгликоль раздражает и сушит дыхательные пути, отсюда и появляется характерный сухой кашель курильщика», — отметил онколог в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, канцерогены, которые вдыхают вейперы, приводят к воспалению и мутации тканей лёгкого. Пока нет однозначного ответа, может ли это грозить раком лёгких, однако, как отметил врач, функции органа дыхания однозначно снижаются, что может стать необратимым последствием для курильщика.