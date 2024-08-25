Воспаления и мутации: Онколог раскрыл страшные последствия курения вейпов
Онколог Нефёдов: Жидкость для вейпов содержит опасные тяжёлые металлы
Многие люди почему-то считают вейпы альтернативой классическим сигаретам, хотя в реальности они наносят организму не меньший, а то и больший вред. Страшные последствия курения вейпов раскрыл кандидат медицинских наук Андрей Нефёдов. По его словам, главная опасность заключается в системе доставки никотина.
Эксперт подчеркнул, что эффект от вдыхания пара может оказаться непредсказуемым. Дело в том, что жидкости для вейпов содержат тяжёлые металлы и другие химические вещества, которые представляют опасность для лёгких. Например, глицерин создаёт плёнку внутри органа и затрудняет дыхание.
«Никотин помимо зависимости вызывает воспаление и повреждение ткани лёгкого. Пропиленгликоль раздражает и сушит дыхательные пути, отсюда и появляется характерный сухой кашель курильщика», — отметил онколог в беседе с «Газетой.ru».
Кроме того, канцерогены, которые вдыхают вейперы, приводят к воспалению и мутации тканей лёгкого. Пока нет однозначного ответа, может ли это грозить раком лёгких, однако, как отметил врач, функции органа дыхания однозначно снижаются, что может стать необратимым последствием для курильщика.
Кстати, курение может привести к раку не только лёгких, но и желудка, полагают эксперты. О других вредных привычках, которые грозят онкозаболеванием этого органа, читайте здесь.