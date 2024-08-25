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25 августа, 16:01

Воспаления и мутации: Онколог раскрыл страшные последствия курения вейпов

Онколог Нефёдов: Жидкость для вейпов содержит опасные тяжёлые металлы

Многие люди почему-то считают вейпы альтернативой классическим сигаретам, хотя в реальности они наносят организму не меньший, а то и больший вред. Страшные последствия курения вейпов раскрыл кандидат медицинских наук Андрей Нефёдов. По его словам, главная опасность заключается в системе доставки никотина.

Эксперт подчеркнул, что эффект от вдыхания пара может оказаться непредсказуемым. Дело в том, что жидкости для вейпов содержат тяжёлые металлы и другие химические вещества, которые представляют опасность для лёгких. Например, глицерин создаёт плёнку внутри органа и затрудняет дыхание.

«Никотин помимо зависимости вызывает воспаление и повреждение ткани лёгкого. Пропиленгликоль раздражает и сушит дыхательные пути, отсюда и появляется характерный сухой кашель курильщика», — отметил онколог в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, канцерогены, которые вдыхают вейперы, приводят к воспалению и мутации тканей лёгкого. Пока нет однозначного ответа, может ли это грозить раком лёгких, однако, как отметил врач, функции органа дыхания однозначно снижаются, что может стать необратимым последствием для курильщика.

У школьницы разорвало лёгкое после курения вейпов
У школьницы разорвало лёгкое после курения вейпов

Кстати, курение может привести к раку не только лёгких, но и желудка, полагают эксперты. О других вредных привычках, которые грозят онкозаболеванием этого органа, читайте здесь.

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Борис Эльфанд
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