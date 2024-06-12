У школьницы разорвало лёгкое после курения вейпов

У 17-летней британской школьницы "лопнуло" лёгкое после регулярного курения вейпов. Это лишь одно из немногих опасных последствий пристрастия к данной вредной привычке, предупредила эндокринолог Зухра Павлова.

Газета The Sun ранее написала, что 17-летняя Кайла из Англии два года курила вейпы. Школьница еженедельно делала около 4000 затяжек (это эквивалентно 57 обычным сигаретам в день). Полгода назад девушка попала в больницу с подозрением на сердечный приступ, медики обнаружили у неё дыру в лёгком из-за разрыва лёгочного пузыря.

Тем не менее жительница Великобритании продолжила курить, пока в мае у неё едва не остановилось сердце. Девушка посинела и потеряла сознание, ей экстренно провели пятичасовую операцию по удалению части лёгкого. Врачи утверждают, что именно жидкость для вейпов виновата в разрыве органа.

"Эта история демонстрирует лишь один из вариантов развития событий при длительном вейпинге. На деле возможных последствий гораздо больше", — написала медик в телеграм-канале.

Павлова добавила, что постоянное курение вейпов провоцирует десятки различных заболеваний лёгких, онкологию, болезни сердца, диабет и проблемы с зачатием (как у женщин, так и у мужчин).