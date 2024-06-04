Исключение из правил: Когда в России запретят вейпы и электронные сигареты В Государственной думе четыре парламентские фракции (КПРФ, СРЗП, "Новые люди", ЛДПР) инициировали законопроект о полном запрете продажи на территории России вейпов и электронных сигарет. Что стало поводом для инициативы и когда ждать решения? 4 июня, 05:21 В России хотят запретить вейпы и электронные сигареты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WeAre

Согласно документу, предлагается внести поправки в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". В отзыве правительства содержатся замечания. Оказалось, что поправки могут нарушать торговые правила ЕАЭС, также запрет со стороны государства приведёт к процветанию нелегальной и бесконтрольной торговли вейпами и электронными сигаретами. В итоге законопроект отправлен на доработку.

Почему хотят запретить вейпы?

В России курят или парят табак 28,3% людей, из них от 3,5 до 4 миллионов пользуются не традиционными сигаретами, а системами нагревания, в том числе вейпами и Iqos. Это примерно 15% от общего числа курильщиков. С 2019 года в России проводятся регулярные опросы по поводу употребления табачной продукции. Результаты показывают интересную тенденцию, а именно в 2019–2022 годах происходило снижение потребления табачной продукции путём курения. В то же время наблюдался резкий рост популярности электронных устройств – "парильщиков".

Продажи вейпов и электронных сигарет за этот же период времени возросли в три раза. Обсуждение полного запрета вейпов, электронных сигарет с никотином и без продолжается уже давно. В 2020 году обсуждение возобновилось в связи с тем, что через вейп всё чаще стали употреблять запрещённые вещества.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты сообщают: "Ежегодно в России на фоне снижения числа курильщиков традиционных сигарет увеличивается число любителей вейпов (электронных систем доставки никотина, нагревающих жидкость и превращающих её в пар). По экспертной оценке, около четырёх миллионов человек в нашей стране используют электронные сигареты. При этом число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет. По данным Минфина России, на 1 января 2023 года поступление акцизов на указанные товары составило 6,4 миллиарда рублей".

Закон о вейпах отправлен на доработку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Tyshchenko

Чем опасны электронные сигареты и вейпы?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разделить электронные средства на вейпы и им подобные электронные системы, схожие по функционалу с кальяном, где в качестве курительной основы используется жидкость, состоящая из глицерина и ароматизаторов; и на системы нагревания табака типа Iqos или Glo. Про системы нагревания табака в законе речь не идёт, хотя там нагревание стиков происходит через электронное устройство.

Ассоциация производителей жидкостей для испарителей сообщает, что при тестировании жидкости для вейпов на наличие опасных для человека соединений исследование проводилось перорально, то есть путём приёма внутрь. А как ведёт себя жидкость путём испарения и вдыхания в лёгкие, неизвестно. Такие исследования не проводились.

Проанализировав десятки жидкостей для заправки с разными вкусами, эксперты выяснили, что примерно треть из них демонстрировала способность убивать клетки фибробласты лёгких и стволовые клетки человека. Ароматизаторы для электронных сигарет усиливают воспаление и снижают выработку оксида азота (NO) в эндотелиальных клетках, способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Нет сомнения в том, что жидкости для вейпов далеко не безвредны. Они содержат опасные вещества и соединения, которые активизируются при нагревании. Например, бензол, этилбензол, толуол, ксилол и бензальдегид. Также в ароматизаторах используются акролеин и ацетальдегид.

Законопроект, предполагающий запрет вейпов, подразумевает "запрет розничной торговли никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройств для их доставки". Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Horoshevych

Какие запреты вводит законопроект

Законопроект подразумевает "запрет розничной торговли никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройств для их доставки". В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он "разработан в целях сохранения здоровья граждан нашей страны и направлен на установление полного запрета продажи никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки".

Когда могут принять закон

Скорее всего, законопроект о запрете вейпов и электронных сигарет будет переработан с учётом мнения правительства, которое обеспокоено, с одной стороны, финансовыми потерями от акцизов, с другой стороны — что электронные испарители будут продавать нелегально. Известие о запрете вейпов вызвало горячую дискуссию в обществе. В комментариях к новостям люди пишут, что те, кто хочет, всегда найдут способ купить. Однако многие не учитывают роль социальной инженерии, если государство исключает свободный доступ к уничтожению здоровья своих граждан, то в процентном отношении оно работает на сохранение нации в целом, считают эксперты.

Ожидается, что парламентарии доработают законопроект до конца весенней сессии. 31 мая документ о запрете вейпов был направлен председателю Государственной думы Вячеславу Володину, однако дата слушаний по законопроекту ещё не назначена. Поскольку план работы Госдумы на июнь и июль уже расписан, есть вероятность, что парламентарии могут рассмотреть законодательную новеллу о запрете вейпов уже в осеннюю сессию.

Авторы Андрей Боярко