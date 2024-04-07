В России хотят ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним
Володин предложил приостанавливать работу торговых точек за продажу вейпов детям
В Госдуме предложили ужесточить наказание за продажу вейпов детям и подросткам путём приостановки работы торговых точек и увеличения штрафа за нарушение закона. С такой инициативой выступил председатель ГД Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента напомнил, что в прошлом году Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также рекламы, открытой выкладки и демонстрации такой продукции. Однако, по словам Володина, далеко не все продавцы соблюдают введённые нормы на сегодняшний день.
"Соблюдение полного запрета на продажу несовершеннолетним вейпов — крайне важный вопрос, от него зависит здоровье наших детей. В этой связи правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним", — написал председатель ГД в телеграм-канале.
Володин также напомнил о вреде вейпов. По словам парламентария, содержащиеся в аэрозоле токсичные вещества могут вызвать патологические изменения, в том числе отёк мозга и остановку сердца.
Напомним, в 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов детям и подросткам. Согласно указу, запрещается выкладка и демонстрация вейпов на территории магазина, кроме случаев, когда покупатель просит показать товар после ознакомления с соответствующим перечнем. При этом такие жёсткие меры стали применять и в других странах. В частности, в Казахстане и в Абхазии решили полностью запретить электронные сигареты, жидкости и ароматизаторы к ним.
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