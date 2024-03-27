Володин назвал законы, которые вступят в силу в апреле

В апреле в России вступает в силу ряд принятых ранее законов, о них подробнее рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, в первую очередь в нашей стране на 7,5% проиндексируют социальные пенсии, что коснётся 4,1 миллиона граждан.

"Кроме того, с 1 апреля вступает в силу закон о запрете "наливаек" в жилых домах. Это ответ на запрос наших граждан. "Наливайки" днём работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Закон даёт регионам все возможности навести порядок в этой сфере", — написал политик в телеграм-канале.

А ещё в РФ вводится упрощённая процедура ремонта памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, и вступает в силу закон, запрещающий попавшимся на нетрезвой езде гражданам сдавать экзамены и получать права. Также не станут к нему допускать автомобилистов, уже лишённых удостоверения, а четвёртую и последующую попытки можно будет осуществить лишь через шесть месяцев с момента предыдущей.

Также с 3 апреля заработает закон, по которому сдавать жильё в многоквартирых домах, в том числе на короткий срок, можно будет лишь при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. А ещё хозяин не сможет предоставить квартиру в аренду, если там нет счётчиков.

"Это позволит избежать ситуаций, когда за съёмщика вынуждены платить остальные соседи", — подчеркнул Володин.

Кроме того, с начала апреля в России устанавливается административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. А за продажу этих товаров без маркировки или лицам, не достигшим совершеннолетия, грозит штраф вплоть до миллиона рублей с конфискацией продукции.