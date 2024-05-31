Разворотила рот и выбила зубы: Электронка взорвалась во рту школьника в Уфе
В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту 14-летнего парня, выбив семь зубов
Во рту у 14-летнего школьника из Уфы взорвалась электронная сигарета Vaporesso. Она разворотила подростку рот, выбила семь зубов, а также обожгла гортань и нёбо. Вот уже три года врачи пытаются собрать челюсть по частям, сообщает "SHOT ПРОВЕРКА".
Подросток из Уфы после взрыва электронки носит брекеты. Фото © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"
По данным телеграм-канала, пострадавшему провели несколько операций. Медики установили подростку сложную систему брекетов, которая должна помочь восстановить челюсть. Парень рассказал, что потратил на лечение уже 250 тысяч рублей, но это ещё не финальная цифра.
В Уфе электронная сигарета взорвалась во рту у 14-летнего парня. Фото © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"
Между тем в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ. По словам депутатов, за последние 12 лет число россиян, увлекающихся электронками, выросло в 10 раз. В кабмине попросили доработать инициативу, ведь запрет может привести к росту нелегального оборота.
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