"Ты что, малой?": Красноярский шестиклассник рухнул без чувств, затянувшись из чужого вейпа

В одном из лицеев Ленинского района Красноярска шестиклассник попытался покурить вейп в туалете, после чего упал на пол. По данным краевого главка МВД, всё произошло в субботу, 18 ноября. На видео, которое опубликовал телеграм-канал Kras Mash, мальчик падает, ударившись головой о кафель.

В Красноярске шестиклассник упал в школьном туалете, попытавшись покурить вейп. Видео © Telegram / Kras Mash

"Ученик шестого класса опоздал на урок и зашёл в школьный туалет. В это время там стояли два девятиклассника, один из которых держал в руках вейп. Мальчик попросил дать ему попробовать покурить. После того как школьник вдохнул пар электронной сигареты, ему стало плохо, в результате чего у него закружилась голова и он упал на пол", — отметили в ведомстве.

Правоохранители уточнили, что это уже не первый подобный случай с этим учеником. Полицейские призвали администрацию лицея поставить подростков, замешанных в случившемся, на внутришкольный учёт.

"Кроме того, рассматривается вопрос об их постановке на профилактический учёт в полиции. Информация о случившемся будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних", — добавили в краевом главке МВД.