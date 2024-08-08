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Регион
8 августа, 19:33

Онколог назвал 7 видов рака, которые вызывают спиртные напитки

Онколог Карасёв: Алкоголь может спровоцировать рак пищевода и печени

Чрезмерное употребление алкогольных напитков может спровоцировать развитие целого ряда онкологических заболеваний. Об этом заявил врач-онколог Иван Карасёв, ссылаясь на исследования Международного агентства по изучению рака (МАИР).

"Этиловый спирт в организме преобразуется в ацетальдегид — канцероген, который повреждает гены и способствует размножению раковых клеток. Это приводит к серьёзным последствиям", — процитировало медика РИА "ФедералПресс".

Больше всего спиртные напитки влияют на желудочно-кишечный тракт. У людей, которые часто пьют алкоголь, высоки риски заболеть сразу семью видами рака: пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, прямой кишки, карциномой губы и ротовой полости. Единственный способ уменьшить шансы развития онкологии — сократить количество потребляемого спиртного, заключил врач.

Названо 5 ранних симптомов злокачественной опухоли кишечника
Названо 5 ранних симптомов злокачественной опухоли кишечника

Второе по смертности онкологическое заболевание, а именно колоректальный рак, может вызвать не только алкоголь, но и обычная вода из-под крана. Также шансов подхватить этот смертельный недуг гораздо больше у любителей красного мяса (говядина, свинина, баранина), быстрых углеводов и фастфуда. Поначалу в кишечнике формируются доброкачественные новообразования — полипы. Затем они могут положить начало раковой опухоли.

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freepik

Алёна Зиновьева
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