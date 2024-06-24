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24 июня, 13:57

Названо 5 ранних симптомов злокачественной опухоли кишечника

Онколог Магомедова подсказала, как распознать злокачественную опухоль кишечника

Злокачественная опухоль кишечника часто маскируется под другие расстройства пищеварения. Обложка © Freepik.com / msgrowth

Злокачественная опухоль кишечника часто маскируется под другие расстройства пищеварения. Обложка © Freepik.com / msgrowth

Сегодня рак кишечника получил широкое распространение в мире. Чаще всего данное заболевание встречается у женщин. При этом выявить недуг на начальном этапе достаточно сложно. Врач-онколог, интегративный врач Хамис Магомедова рассказала о том, как обнаружить проблему вовремя. Об этом сообщает портал "Страсти".

Главными факторами риска являются полипы. Они способны переродиться в злокачественное новообразование. Именно поэтому их необходимо удалять и исследовать на наличие раковых клеток.

Главным знаком болезни является то, что у неё не бывает выраженных признаков. Они начинают появляться намного позже. В этом и заключается основная опасность опухоли кишечника. Поэтому россиянам необходимо проанализировать сигналы организма. Это поможет своевременно узнать диагноз и начать терапию.

По словам Магомедовой, общее состояние заболевшего начинает резко ухудшаться. Например, у пациента может присутствовать постоянное чувство усталости, переутомление, плохой сон и общая слабость. Также болезнь часто может привести к снижению аппетита и насыщению после небольшой порции пищи.

На данный момент одну из главных ролей в предотвращении онкологических заболеваний играют именно жизненные привычки, здоровый режим дня, умеренные физические нагрузки и отказ от вредной пищи, добавила Хамис Магомедова.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что у Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль. Журналиста экстренно госпитализировали в подмосковном Красногорске.

Наталья Афонина
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